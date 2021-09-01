قطر تدعو طالبان لضمان حرية التنقل ووضع ممر آمن للراغبين في مغادرة البلاد

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن إن بلاده حثت طالبان على ضمان حرية التنقل.

وأكد الوزير القطري، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الهولندية بالإنابة سغريد كاج، اليوم الأربعاء، ضرورة أن تضمن طالبان (المحظورة في روسيا) وجود ممر آمن لخروج ودخول الراغبين.

وأشار ابن عبد الرحمن إلى أن المقاربة القطرية مع طالبان تأتي بالتنسيق مع الدول الشريكة والحليفة، مضيفا "لعب دور الوسيط الحيادي كما فعلنا في الحوار بين طالبان وواشنطن أو مع الأطراف الأفغانية ساعدنا على بناء علاقات ثقة مع كل الأطراف الأفغانية، وعلينا البناء عليها لما فيه مصلحة أفغانستان".

وكان وزير الخارجية القطري أكد، أمس الثلاثاء، أن حركة طالبان عليها التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والوفاء بالتزاماتها في هذا الشأن، موضحا في الوقت ذاته أن عزل الحركة ليس بالجواب المناسب لتطورات الأوضاع في أفغانستان.