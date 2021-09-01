وصول فريقين من تركيا وقطر إلى مطار كابول لإدارة المهام الفنية بالمطار

وصل فريقان فنيان من تركيا وقطر إلى مطار العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الأربعاء، لإدارة المهام الفنية بالمطار، وذلك بعد أن تسلمته حركة "طالبان" المتشددة إثر رحيل كافة القوات الأجنبية نهائيا.

وقال مصدر من "طالبان" لوكالة سبوتنيك: "فرق فنية تركية وقطرية وصلت لمطار كابول لتنفيذ الشق الفني في إدارته".

وكانت "طالبان" قد أصدرت بيان ذكرت فيه أن الفرق الفنية وصلت لكن دون ذكر جنسيتهم.

وأعلنت حركة طالبان، يوم أمس الاثنين، الاستقلال الكامل للبلاد بعد أن غادر آخر جندي أمريكي مطار كابول، معلنة بذلك طي صفحة 20 عاما من الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية عقب غزوها للبلاد في أعقاب هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001 على أمريكا.

وكان أكثر من 122 ألف شخص قد نُقلوا جوا من كابول منذ 14 أغسطس/آب أي قبل يوم من استعادة طالبان السيطرة على البلاد.

وقال الجنرال فرانك ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية في إفادة صحفية بوزارة الدفاع (البنتاغون) "هناك قدر كبير من الحزن المرتبط بهذا الرحيل. لم نخرج كل من كنا نريد إخراجهم".

يذكر أن حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) أعلنت سيطرتها على الحكم في أفغانستان في الـ 15 من أغسطس الماضي، بعد حرب استمرت نحو 20 عاما شاركت فيها عشرات الجيوش، وكان هدفها الأول هو الإطاحة بنظام حكم "طالبان".