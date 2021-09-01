المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تحذر من ارتفاع الكوارث المناخية

حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، زيادة كوارث المناخ، والتي ارتفعت لأكثر من 4 إلى 5 أضعاف، مقارنة بما كان عليه الوضع في سبعينيات القرن الماضي.

وقالت المنظمة، التابعة للأمم المتحدة، إن "كوارث المناخ على الرغم من زيادتها وارتفاع أضرارها إلا أنها باتت تقتل عددا أقل من البشر"، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وأضافت المنظمة أنه يوجد أكثر من 11 ألف كارثة مناخية في نصف القرن الماضي، مشيرة إلى أن عام 2010، شهد انخفاض هذا الرقم إلى حوالي 40 قتيلا يوميا.

يشار إلى أن تقرير المنظمة جاء بعد صيف حافل بالكوارث المناخية على مستوى العالم، حيث تعرضت الولايات المتحدة الأمريكية إلى إعصار إيدا القوي، بجانب حرائق الغابات العالمية التي استعرت في عدد كبير من الدول بسبب الجفاف.

وأوضح التقرير أن سبعينيات القرن الماضي كان متوسط عدد الكوارث المناخية في العالم حوالي 711 كارثة سنويا، إلا أنه في الفترة من عام 2000 حتى عام 2009 وصل هذا الرقم إلى 3536 كارثة سنويا أو ما يقرب من عشر كوارث في اليوم.

واستند التقرير لبيانات من مركز أبحاث علم الأوبئة للكوارث في بلجيكا، مؤكدا أن متوسط عدد الكوارث السنوية انخفض قليلا في 2010 إلى 3165 كارثة.

وكان سبب معظم الوفيات والأضرار على مدار الـ50 عاما، من الكوارث المناخية، والتي شملت عواصف وفيضانات وموجات جفاف.

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