الخارجية الروسية: سنجتمع مع الصين والولايات المتحدة وباكستان في كابول بمجرد أن تسمح الظروف بذلك

قال نائب وزير الخارجية الروسي إيغور مورغولوف، في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، إن موسكو وشركاءها يعتزمون عقد اجتماع بشأن أفغانستان في كابول بعد استقرار الوضع واستئناف أعمال المطار.

وأضاف: "نخطط لتنظيم الاجتماع المقبل في كابول ليضم روسيا والولايات المتحدة والصين وباكستان حالما تسمح الظروف بذلك. أولا وقبل كل شيء، استئناف عمل مطار كابول لرحلات الطيران المدني التجاري".

وأعلنت حركة طالبان، يوم أمس الاثنين، الاستقلال الكامل للبلاد بعد أن غادر آخر جندي أمريكي مطار كابول، معلنة بذلك طي صفحة 20 عاما من الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية عقب غزوها للبلاد في أعقاب هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001 على أمريكا.

وكان أكثر من 122 ألف شخص قد نُقلوا جوا من كابول منذ 14 أغسطس/آب أي قبل يوم من استعادة طالبان السيطرة على البلاد.

وقال الجنرال فرانك ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية في إفادة صحفية بوزارة الدفاع (البنتاغون): "هناك قدر كبير من الحزن المرتبط بهذا الرحيل. لم نخرج كل من كنا نريد إخراجهم".

يذكر أن حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) أعلنت سيطرتها على الحكم في أفغانستان في الـ 15 من أغسطس الماضي، بعد حرب استمرت نحو 20 عاما شاركت فيها عشرات الجيوش، وكان هدفها الأول هو الإطاحة بنظام حكم "طالبان".