إسرائيل وأمريكا تجريان أول مناورات بحرية بينهما في البحر الأحمر

أعلن الجيش الإسرائيلي عن مناورات بحرية هي الأولى من نوعها، وذلك بالتعاون بين الأسطول الخامس الأمريكي وسلاح البحرية الإسرائيلي في البحر الأحمر.

القدس - سبوتنيك. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن "سلاح البحرية أجرى ولأول مرة يوم أمس الثلاثاء تدريبا عسكريا مع الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية في البحر الأحمر".

وخلال المناورات العسكرية التي أجريت يوم أمس الثلاثاء، تم إجراء عدد من السيناريوهات مثل الدفاع، الإنقاذ وغيرها، وذلك من خلال عمل مشترك وعملياتي بين الأسطولين، والذي يهدف بشكل أساسي إلى التعلم المشترك وتعزيز العلاقة بين الأسطولين.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "المناورات ترمز إلى (الطلقة الافتتاحية) للعمل المشترك بين سلاح البحرية الإسرائيلية مع الأسطول الخامس، كجزء من انتقال الجيش الإسرائيلي الى العمل جنبا إلى جنب مع القيادة المركزية للجيش الأمريكي".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن "التعاون بين الأسطولين يهدف إلى تقوية الحفاظ على الأمن، بما في ذلك الحفاظ على طرق التجارة البحرية من أجل الحفاظ على الاستقرار الإقليمي".

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن "التدريب العسكري يأتي على خلفية التوتر مع إيران والحوادث البحرية خلال الأشهر الماضية".

يشار إلى أن آخر هذه الحوادث كان الاعتداء على ناقلة النفط "ميرسر ستريت" في خليج عُمان باستخدام طائرة مسيرة الشهر الماضي وأسفر الهجوم في حينه عن مقتل اثنين من طاقم السفينة، ونسبت مصادر استخباراتية غربية الهجوم إلى إيران.

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