إيران توجه اتهاما إلى قطر: نصيبنا من هذا الغاز بات في قبضتكم

اتهمت الغرفة التجارية في إيران، قطر باستغلال عجز طهران في حصتها من غاز "الهيليوم" المستخرج من حقل فارس الجنوبي المشترك بن البلدين.

ونقلت " وكالة إيسنا " الإيرانية عن عضو الغرفة التجارية في طهران، مهرداد عباد، إن "نصيب إيران من هذا الغاز بات في قبضة قطر، بسبب عجز طهران عن تأمين الأدوات التي تمكنها من استخراجه".

وأضاف، أن "غاز الهيليوم في إيران أصبح استثمارا منسيا في ظل عدم توافر شروط استخراجه في إيران، رغم أهميته للاقتصاد الوطني"، مؤكدا أن افتقار إيران للأدوات المساعدة، أدى إلى أن يستخرج الطرف القطري هذا الغاز بمنتهى اليسر ويبيعه في الأسواق العالمية.

وكان وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، اتفق في أبريل/ نيسان الماضي، مع نظيره الإيراني حينها محمد جواد ظريف، على تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين بهدف تقوية وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إن "ظريف التقى نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة، وبحث معه آخر المستجدات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدة أن وزير الخارجية القطري أشار إلى عقد لجنة مشتركة بين البلدين بهدف تقوية وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأوضح البيان أن "ظريف شدد خلال الاجتماع، في معرض حديث على أهمية العلاقات الإيرانية القطرية القائمة على التعاون الثنائي والإقليمي، وعلى ضرورة توسيع أبعاد التعاون، لا سيما في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية".

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