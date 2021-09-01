إيطاليا توسع العمل بتصريح المرور الصحي ليشمل القطارات والطائرات والعبارات والحافلات

وسعت إيطاليا العمل بتصريح المرور الصحي (الأخضر) الدال على الخلو من مرض كوفيد-19 اليوم الأربعاء ليصبح الحصول عليه إلزاميا للمسافرين بالقطارات السريعة والطائرات والعبارات والحافلات بين الأقاليم.

والتصريح الأخضر وثيقة رقمية أو شهادة ورقية تثبت ما إذا كان الشخص قد تلقى جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19 أو ما إذا كانت نتيجة فحصه سلبية أو إذا كان قد أصيب بالمرض من قبل وشفي منه.

واستحدث رئيس الوزراء ماريو دراجي التصريح في وقت سابق من هذا الصيف في محاولة لتشجيع الناس على تلقي اللقاحات. وكان التصريح مطلوبا في بادئ الأمر لدخول العديد من المحافل الثقافية وأماكن الترفيه لكن نطاقه اتسع تدريجيا، وفقا لـ "رويترز".

وأثارت الخطة احتجاجات، ويقول بعض الإيطاليين إنها تمثل تعديا على الحريات وتوعدوا بتعطيل مسارات القطارات في إطار احتجاجات مقررة في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

ومع تطعيم نحو 70.1 بالمئة من الإيطاليين الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما باللقاحات يبدو أن الغالبية العظمى من السكان تؤيد التطعيم واستخدام التصريح الأخضر.

وقالت أليسيا كولومبي، إحدى سكان روما، في محطة القطارات الرئيسية: "إنهم على حق في المطالبة بالتصريح الأخضر. إذا كنت لا تريد التطعيم فلتبق في منزلك، لا تسافر".

وشجب وزير الخارجية لويجي دي مايو ما وصفه بأنه "مناخ الكراهية" لحملة التطعيم بعد أن تلقى هو وعدد من الساسة وخبراء الصحة تهديدات على مواقع التواصل الاجتماعي.