رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق يدخل المستشفى مجددا

نقلت صحيفة "إل ميساجيرو"، نقلاً عن مصادر في البرلمان الإيطالي، أن رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني نقل إلى مستشفى سان رافاييل في ميلانو مرة أخرى، اليوم الأربعاء، لإجراء فحص جديد.

في الأسبوع الماضي تم نقل برلسكوني إلى المستشفى بعد تعرضه لمشكلة بسيطة متعلقة بالقلب، ثم خرج بعد أقل من يوم، بحسب الصحيفة الإيطالية

وكان برلسكوني (84 عاما) يدخل المستشفى بين حين وآخر منذ إصابته بفيروس كورونا في سبتمبر/ أيلول الماضي، وقال وقتها إن ذلك كان "أخطر تحد" في حياته.

وخضع رجل الأعمال الملياردير، الذي ترأس الحكومة أربع مرات، لعملية جراحية في القلب عام 2016 ونجا أيضا من سرطان البروستاتا.