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    وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد

    إسرائيل: لبنان تحول إلى دولة تحكمها منظمة إرهابية ويجب أن تشعر إيران بالتهديد

    © REUTERS / POOL
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    أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الأربعاء، أن "العالم يحتاج إلى وضع خطة بديلة للاتفاق النووي مع إيران"، مشددا على ضرورة أن "تشعر إيران بالتهديد".

    السفن الحربية الإيرانية في مضيق هرمز
    © AFP 2021 / Ebrahim Noroozi
    إيران تحذر دول العالم من "رد مزدوج" في حال الهجوم على هذه السفينة
    وأوضح لابيد، في تصريحات صحفية، أن "قضية سفينة الوقود الإيرانية، التي في طريقها إلى لبنان، مسألة أمنية وتعالج وفق هذا الشأن"، مؤكدا أن "لبنان تحول إلى دولة تحكمها منظمة إرهابية"، على حد قوله.

    وكان الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، أعلن أن "سفينة الوقود الأولى، التي تم استيرادها من إيران، في طريقها إلى لبنان"، مؤكدا أن "هناك سفينة أخرى ستبحر خلال أيام"، وذلك لتخفيف أزمة نقص الوقود التي يعاني لبنان منها.

    وقال نصر الله، في كلمة بثتها قناة "المنار" متحدثا عن أزمة نقص الوقود: "أعلن أن السفينة الأولى (القادمة بالوقود من إيران كما أُعلن سابقا) أصبحت في البحر وسفينتنا الثانية ستبحر خلال أيام قليلة إن شاء الله وستلحق بها سفن أخرى".

    وتابع: "الموضوع ليست سفينة أو اثنتين وهذا مسار وسنواصله طالما هناك حاجة في لبنان"، مؤكدا: "نحن لسنا بديلًا عن الدولة ولا عن الشركات المستوردة ولا عن المحطات ولا نريد أن ننافس أحد".

    ويشهد لبنان أزمة محروقات شلت مختلف القطاعات الحيوية والأساسية فيه، فيما يتواصل الخلاف بين حاكم مصرف لبنان الذي أعلن رفع الدعم عن المحروقات ورئاستي الجمهورية والحكومة التي ترفض هذا القرار، دون التوصل إلى حل من شأنه يخفف من حدة الأزمة.

    أما فيما يخص قطاع غزة، قال وزير الخارجية الإسرائلي، إننا "لا نرغب فى خنق غزة بالحصار، لكننا لا نريد قصفنا بالصواريخ من هناك"، مؤكداً أن "السماح بوصول المساعدات لغزة والنشاط الاقتصادى للقطاع مرتبط بتحقيق التهدئة على الحدود". وتابع، إذا ضمنت حماس الهدوء والسلام ستضمن المساعدات والازدهار الاقتصادي".

    وفي مايو/ أيار الماضي، أطلقت إسرائيل عملية عسكرية على قطاع غزة تحت اسم "حامي الأسوار"، وسط استمرار التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، على خلقية التوترات في مدينة القدس.

    يمكنك متابعة المزيد عن  أخبار إسرائيل اليوم من سبوتنيك.

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