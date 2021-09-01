إسرائيل تعتبر الانسحاب الأمريكي من أفغانستان خطوة صحيحة نفذت بطريقة خاطئة

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، إن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان خطوة صحيحة، مشيرا إلى أنه ربما تم تنفيذها بطريقة جانبها الصواب.

القدس - سبوتنيك. وأوضح لابيد خلال لقاء مع الصحافيين الأجانب بمقر وزارة الخارجية في القدس، اليوم الأربعاء، إنه فيما يتعلق بالانسحاب الأمريكي من أفغانستان فإنه "خطوة صحيحة"، مضيفا "لكنها نفذت بطريقة غير صحيحة".

ولم يدل لابيد بتصريحات أكثر حول هذا الشأن.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن أمس الثلاثاء، في خطاب متلفز، انتهاء أطول الحروب الأمريكية في التاريخ وذلك بعد انتهاء عملية إجلاء الأمريكيين من أفغانستان.

ووصف بايدن عملية الإجلاء بأنها تمت بشكل رائع، وأوضح أن حوالي 90% من الأمريكيين الذين رغبوا في مغادرة أفغانستان تم إجلاؤهم بالفعل خلال العملية.

وبالأمس انتهت عمليات إجلاء القوات الأجنبية والمواطنين الأفغان المتعاونين معها، لتبدأ حركة طالبان سيطرتها على مطار العاصمة كابول.

ومع بدء انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" من أفغانستان في أيار/مايو الماضي، توالى سقوط الولايات الأفغانية بيد حركة "طالبان" المتشددة (المحظورة في روسيا) والتي سيطرت أخيرا في 15 آب/أغسطس على العاصمة كابول ما عدا مطارها الدولي الذي تمركزت فيه بقايا القوات الدولية حتى تأمين إجلاء رعاياها والانسحاب الكامل في آخر الشهر الحالي.