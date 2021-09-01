دعوة ألمانية لدفع عجلة المفاوضات النووية الإيرانية

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الأربعاء، عن تشجيع إيران على استئناف المحادثات بشأن الاتفاق النووي، بعد تقرير عن أن الأخيرة سرعت تخصيبها لليورانيوم إلى درجة تقترب فيه من مستوى الأسلحة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، في مناشدة لدولة إيران للعودة إلى المفاوضات، كشف مسؤول بارز في برلين خلال تصريح صحفي: "نناشد إيران بقوة العودة إلى طاولة المفاوضات بشكل بناء وفي أسرع وقت ممكن... نحن مستعدون للقيام بذلك، لكن الإطار الزمني لن يكون مفتوحا إلى أجل غير مسمى".

وقبل أيام، أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، وحيد جلال زاده، أن بلاده ستستأنف مفاوضات الاتفاق النووي مع مجموعة (4+1)، ببرنامج ونهج جديدين "لإجبار الغرب على الوفاء بالتزاماته".

وفي الشهر الفائت من العام الجاري أبدت كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا قلقها البالغ إزاء تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أكدت أن إيران أنتجت لأول مرة معدن يورانيوم مخصب بدرجة نقاء انشطاري تصل إلى 20 في المئة ورفعت الطاقة الإنتاجية لليورانيوم المخصب إلى 60 في المئة.