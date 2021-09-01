صحيفة: الاتحاد الأوروبي يدرس إنفاق مئات الملايين لمنع تكرار سيناريو "الهجرة السورية"

يدرس الاتحاد الأوروبي تقديم حزمة مساعدات بقيمة 600 مليون يورو (709 ملايين دولار) للدول المجاورة لأفغانستان، لتجنب أزمة اللاجئين بعد سيطرة المسلحين على البلاد.

موسكو- سبوتنيك. ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن مسؤولين، يوم الثلاثاء، قولهم إن المساعدة تهدف إلى منع سيناريو مثل أزمة الهجرة السورية في عام 2015، عندما وصلت أعداد قياسية من طالبي اللجوء إلى أوروبا.

ستساعد الحزمة باكستان وأوزبكستان وطاجيكستان وإيران ودول الجوار الإقليمية الأخرى في استضافة الفارين من أفغانستان، بحسب الصحيفة.

عقد وزراء الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، اجتماعا طارئا في بروكسل لمناقشة الوضع في أفغانستان، حيث اتفقوا على زيادة تمويل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى العاملة في الأنشطة الإنسانية في جميع أنحاء أفغانستان، وأيضا التمويل المقدم لجيرانها.

دخلت حركة طالبان (المحظورة من قبل روسيا) إلى كابول في منتصف أغسطس/ آب، معلنة نهاية الحرب المستمرة منذ سنوات في البلاد ودفعت الأفغان الذين عملوا مع دول أجنبية إلى محاولة الفرار.

** تابع آخر أخبار العالم الآن مع سبوتنيك