البرتغال تمنع الإسرائيليين من دخول أراضيها بسبب تفشي كورونا

وبذلك أصبحت البرتغال أول دولة أوروبية تنفذ توصية الاتحاد الأوروبي التي رفعت إسرائيل من قائمة الدول الخضراء يوم الثلاثاء، على ما أفادت به صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية. © AP Photo / Ariel Schalit إسرائيل تتيح لجميع المطعمين جرعة إضافية من لقاح كورونا

وينطبق القرار أيضا على الإسرائيليين الذين تم تطعيمهم ضد كورونا. وفقا للقرار، سيتم السماح للإسرائيليين فقط بدخول البلاد لأغراض عاجلة وبإذن خاص، مثل الطلاب ولم شمل الأسرة ولأسباب طبية وإنسانية.

والثلاثاء الماضي، قرر الاتحاد الأوربي رفع ست دول من قائمة الدول الخضراء، ضمت الولايات المتحدة وإسرائيل وكوسوفو ولبنان والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية.

وتشهد إسرائيل معدلات تفشي غير مسبوقة لـ فيروس كورونا منذ بداية الجائحة العام الماضي، على خلفية تفشي متحور دلتا، ما دفع تل أبيب إلى بدء تطعيم المواطنين بجرعة ثالثة من اللقاح.

وكان تحليل أجرته مراكز بحثية تابعة لجامعة أكسفورد البريطانية كشف أن إسرائيل تصدرت دول العالم خلال الـ 7 أيام الأخيرة في معدل الإصابات بكورونا لكل مليون نسمة.

وأمس الأول (الإثنين)، سجلت إسرائيل 11077 إصابة جديدة بكورونا، في أعلى معدل إصابات يومي في البلاد منذ تفشي الجائحة.

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