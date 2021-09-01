بريطانيا: نرغب في وجود دبلوماسي بأفغانستان عندما يتحسن الوضع الأمني

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إنه يرغب في أن يكون لحكومة بلاده وجود دبلوماسي في أفغانستان عندما يتحسن الوضع الأمني.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها وزير الخارجية البريطاني للجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة "رويترز".

وقال راب: "نريد أن نكون في وضع يسمح فيه الأمن والأمان بأن يكون لنا وجود دبلوماسي مستمر في أفغانستان، ولكن من الواضح هذا ليس ممكنا الآن".

وكان وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، ذكر أمس الثلاثاء أن بضع مئات من البريطانيين لم يغادروا أفغانستان حتى الآن.

وفي هذا الإطار، قال متحدث حكومي في وقت متأخر من مساء أمس إن لندن تجري محادثات مباشرة مع حركة طالبان بشأن ضمان خروج المواطنين البريطانيين والأفغان الذين عملوا لصالح بريطانيا خروجا آمنا من أفغانستان.

وأتمت الولايات المتحدة سحب قواتها من أفغانستان أمس الاثنين، منهية حربا تُوجت بعودة حركة طالبان (المحظورة في روسيا) إلى السلطة.

وانتهت مهمة بريطانيا يوم السبت، عندما غادرت آخر رحلة عسكرية كابول بعد إجلاء أكثر من 15 ألف شخص خلال أسبوعين منذ سيطرة طالبان على أفغانستان.

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