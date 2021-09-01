الهجرة من ليبيا وتونس عبر المتوسط في ازدياد مستمر

في عرض المتوسط كادت المياه تتدفق من زورق خشبي بلغت حمولته حداً كبيرا، فقد كان يقل 19 مهاجرا أفريقيا قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

ووفقا لوكالة "رويترز" فإن الزورق الذي تعطل محركه الخارجي على ما يبدو ليس إلا واحدا من القوارب التي قدم لها متطوعون من الجمعية الخيرية الإسبانية "برواكتيفا أوبن آرمز" المساعدة في الأيام الماضية وسط زيادة في الوافدين إلى لامبيدوزا.

وفي الفترة الأخيرة فقد تزايدت عمليات انطلاق قوارب المهاجرين من ليبيا وتونس إلى إيطاليا وأجزاء أخرى من أوروبا في الأشهر الأخيرة بسبب دفء الطقس.

وأظهرت بيانات وزارة الداخلية أن حوالي 11 ألف مهاجر نزلوا على السواحل الإيطالية من بداية 2021 إلى السابع من مايو/ أيار، ارتفاعا من 4105 مهاجرين في الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي هذا السياق قال ديفيد لادو منسق أوبن آرمز على المركب الشراعي المزود بمحركات أسترال:

"شهد المسار من تونس إلى لامبيدوزا زيادة هائلة (في العبور)... خلال العام المنصرم. قبل يومين، قمنا بست عمليات إنقاذ خلال يوم واحد، وفي نفس اليوم، وصل أكثر من 800 شخص إلى لامبيدوزا".

وأضاف بقوله :"أسترال أصغر من أن يحمل مهاجرين على متنه، لكنه يظل يقدم الدعم مع حلول الليل حتى يلتقطهم خفر السواحل الإيطالي. ويبقي على الزورق في مرمى أضوائه الكاشفة بعد أن يقدم فريقه، المنطلق على زورق سريع من أسترال، للمهاجرين سترات نجاة ومياه".

وقالت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الأربعاء، إنه تم إنقاذ 191 مهاجرا خلال الليل من سبعة قوارب مختلفة.

وتفيد المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة بأن أكثر من 1100 شخص فروا من الصراع والفقر في أفريقيا والشرق الأوسط لقوا حتفهم هذا العام في البحر المتوسط.