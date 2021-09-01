الولايات المتحدة تبني منشآت أمنية جديدة على الحدود الطاجيكية الأفغانية

أعلنت السفارة الأمريكية في دوشنبه، اليوم الأربعاء، عزم واشنطن بناء عدد من المرافق الجديدة لحرس الحدود على طول الحدود الطاجيكية الأفغانية والأوزبكية، ما يسمح لجهاز إدارة الحدود في طاجيكستان بنشر قوات في المناطق الحدودية حال وجود تهديد.

دوشنبه- سبوتنيك. ونقلت البعثة الدبلوماسية في بيان عن السفير الأمريكي لدى طاجيكستان، جون مارك بوميرسهايم، قوله: "أطلقت السفارة الأمركية في دوشنبه مشروعا لبناء منشآت جديدة لحرس الحدود في أيواج".

وذلك على طول الحدود الطاجيكية الأفغانية والأوزبكية؛ حيث ستحل المنشأة الجديدة محل مفرزة "شاهريتوس" الحدودية، وستسمح لجهاز إدارة الحدود بنشر القوات بسرعة في المناطق الحدودية في الرد على التهديدات ، بحسب البيان.

ومن المفترض أن تكون المنشأة التي سيتم تشييدها قادرة على استيعاب العاملين في جهاز إدارة الحدود وعائلاتهم.

وجاء في البيان: "تعمل الولايات المتحدة وطاجيكستان، بشكل وثيق في القضايا الأمنية؛ ومشروع أمن الحدود هذا، هو مجرد مثال آخر لالتزامنا المشترك بأمن وسيادة طاجيكستان وآسيا الوسطى".

وأشار السفير الأمريكي لدى طاجيكستان، إلى أن حكومته أنفقت منذ عام 2002، أكثر من 300 مليون دولار في مشاريع أمنية في طاجيكستان؛ وفي الوقت نفسه، تم إصلاح وإعادة بناء 12 مخفرا وتسعة نقاط تفتيش وثلاثة مراكز تدريب، جميعها لحرس الحدود.

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