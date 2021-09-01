غوتيريش: "كارثة إنسانية" تلوح في أفق أفغانستان

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مما وصفه بـ "الكارثة الإنسانية"، التي تلوح في أفق أفغانستان، التي غادرتها القوات الأمريكية بعد 20 عاما من الحرب التي بدأتها للإطاحة بحكم حركة طالبان (المحظورة في روسيا).

وكتب غوتيريش، على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "يحتاج نحو نصف الشعب الأفغاني لمساعدات إنسانية".

وأضاف: "1 من كل 3 أفغان لا يعرفون من أين سيحصلون على وجبتهم المقبلة".

وشدد أمين عام الأمم المتحدة على أن الأطفال والنساء والرجال في أفغانستان يحتاجون للدعم والتكاتف الدولي بصورة أكبر من أي وقت مضى.

وانسحب آخر الجنود الأمريكيين من أفغانستان يوم 30 أغسطس/ آب الماضي، بعد نحو أسبوعين من سيطرة حركة طالبان (المحظورة في روسيا) على الحكم.

وتسبب الانسحاب الأمريكي العشوائي في تردي الأوضاع في أفغانستان، التي تشهد حربا بدأتها الولايات المتحدة الأمريكية عام 2001، للإطاحة بحكم "طالبان".

A humanitarian catastrophe looms in Afghanistan.



Almost half of the population need humanitarian assistance. 1 in 3 don’t know where their next meal will come from.



Now more than ever, Afghan children, women & men need the support & solidarity of the international community. — António Guterres (@antonioguterres) September 1, 2021

وتسببت الأحداث الأخيرة في موجة نزوح ضخم لآلاف الأفغان، الذين حاولوا الفرار من البلاد خوفا من حكم "طالبان"، رغم إعلان الحركة إصدار عفوا عاما عن الجميع بمن فيهم المتعاملين مع القوات الأجنبية.