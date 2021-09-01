غوتيريش: "كارثة إنسانية" تلوح في أفق أفغانستان

وأضاف: "1 من كل 3 أفغان لا يعرفون من أين سيحصلون على وجبتهم المقبلة".
وشدد أمين عام الأمم المتحدة على أن الأطفال والنساء والرجال في أفغانستان يحتاجون للدعم والتكاتف الدولي بصورة أكبر من أي وقت مضى.
وانسحب آخر الجنود الأمريكيين من أفغانستان يوم 30 أغسطس/ آب الماضي، بعد نحو أسبوعين من سيطرة حركة طالبان (المحظورة في روسيا) على الحكم.
وتسبب الانسحاب الأمريكي العشوائي في تردي الأوضاع في أفغانستان، التي تشهد حربا بدأتها الولايات المتحدة الأمريكية عام 2001، للإطاحة بحكم "طالبان".
A humanitarian catastrophe looms in Afghanistan.— António Guterres (@antonioguterres) September 1, 2021
Almost half of the population need humanitarian assistance. 1 in 3 don’t know where their next meal will come from.
Now more than ever, Afghan children, women & men need the support & solidarity of the international community.
وتسببت الأحداث الأخيرة في موجة نزوح ضخم لآلاف الأفغان، الذين حاولوا الفرار من البلاد خوفا من حكم "طالبان"، رغم إعلان الحركة إصدار عفوا عاما عن الجميع بمن فيهم المتعاملين مع القوات الأجنبية.
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