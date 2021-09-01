مسلحون يختطفون 100 طالب ومدرس في زامفارا بنيجيريا

القاهرة - سبوتنيك. ونقل موقع "تريبيون أونلاين" النيجيري اليوم الأربعاء، عن شاهد عيان تفاصيل الواقعة.

وقال الشاهد: "قام مسلحون باختطاف ما يقرب من 100 طالب ومدرس من مدرسة ثانوية حكومية في منطقة "مارادون" الحكومية بولاية "زامفارا" شمال غربي البلاد".

وأشار الموقع إلى أن "المسلحين قاموا بإطلاق النيران فور دخلوهم المدرسة بشكل عشوائي وخطفوا أكثر من 100 طالب وعشرات المعلمين".

يشار إلى أن مئات الطلاب تم اختطافهم في ولايات نيجيرية مختلفة منذ ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، وقد تم الإفراج عن معظمهم بعد مفاوضات مع مسؤولين محليين، رغم أن بعضهم ما زال محتجزاً.

وغالبًا ما تهاجم العصابات الإجرامية المدججة بالسلاح القرى لنهب وسرقة الماشية واختطاف الناس للحصول على فدية في شمال غرب ووسط نيجيريا، لكن منذ بداية العام استهدفت بشكل متزايد المدارس والكليات.