إصابات كورونا في اليابان تتجاوز الـ1.5 مليون

تجاوز عدد إصابات فيروس كورونا المستجد في اليابان، اليوم الأربعاء، مليون ونصف مليون شخص.

طوكيو – سبوتنيك . وبحسب قناة "ان اتش كي"، التي أشارت إلى بيانات محلية وبيانات وزارة الصحة اليابانية، بلغ العدد الإجمالي للإصابات بكوفيد-19 في اليابان 1.51 مليون شخص.

وتم تسجيل 20 ألف حالة جديدة و71 وفاة، اليوم الأربعاء، وبلغ إجمالي عدد الوفيات خلال الجائحة 16 ألف شخص.

ومن الجدير بالذكر، أنه في الوقت الحالي، تعيش نصف أقاليم اليابان وفق نظام الطوارئ.

ويواجه اليابان الآن أسوأ موجة إصابات بمرض فيروس كورونا "سارس كوف 2"، والتي نتجت عن السلالة "دلتا"، وزادت الإصابات اليومية على 25 ألفا هذا الشهر للمرة الأولى، في حين أن معدل التطعيم في البلاد أقل من نظيره في الدول الأخرى المتقدمة.

وطعمت اليابان 54% من سكانها بجرعة واحدة على الأقل، فيما طعمت 43% بجرعتين بحسب إحصاء للتطعيمات أجرته "رويترز".

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