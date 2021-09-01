الحرس الثوري الإيراني يفكك خلية إرهابية على الحدود العراقية

قامت قوات الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، بتفكيك "خلية إرهابية معادية للثورة"، في محافظة كردستان، غربي البلاد.

© REUTERS / TASNIM NEWS AGENCY الحرس الثوري: تفكيك خلية إرهابية على الحدود العراقية مساء اليوم الأربعاء، عن الموقع الإعلامي لفيلق بيت المقدس بمحافظة كردستان الإيرانية، أن حرس الحدود التابع للفيلق اشتبك، يوم الخميس الماضي، مع خلية من الجماعات المناوئة للثورة في منطقة سرو آباد، وتمكن من قتل عدد من القوات المناهضة للثورة وإصابة آخرين.

وأفاد الموقع الإعلامي لفيلق بيت المقدس أنه إضافة إلى قتل عدد من القوات المناهضة للثورة الإيرانية وإصابة آخرين، تم ضبط كميات كبيرة من المعدات والذخيرة من الإرهابيين.

وتسللت الخلية الإرهابية إلى داخل الأراضي الإيرانية من حدود إقليم كردستان العراقي، بهدف التخريب، لكنها تعرضت لكمين من قبل الحرس الثوري داخل حدود المحافظة نفسها "كردستان".

ويذكر أن مدينة سرو آباد تقع على بعد 90 كم، غرب مدينة سنندج، مركز محافظة كردستان الواقعة على الحدود الإيرانية العراقية.

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