رئيسي يكشف عن أولويات الحكومة الإيرانية

كشف الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، عن أولويات الحكومة الإيرانية الجديدة في بلاده.

وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم الأربعاء، بأن رئيسي قد أكد على أن زيادة التبادل التجاري والارتقاء بمستوى التعامل مع دول الجوار يأتي على رأس أولويات حكومته، وهو ما صرح به خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم.

وشدد الرئيس الإيراني على أن أكثر الدبلوماسيات فاعلية لدى حكومة بلاده الجديدة، الیوم، تتعلق بدول الجوار، مؤكدا أن تلك الحكومة ستعمل على تكريس طاقاتها لرفع مستوى التعامل التجاري والتعاون الاقتصادي مع الجيران، بدعوى أن هذا الأمر سيعمل على تعزيز حصة إيران على صعيد التعامل الإقليمي.

وحول تطورات الأوضاع في أفغانستان، أوضح إبراهيم رئيسي أن "مسار الأحداث على مرّ 20 عاما في هذا البلد الجار، يشكل لوحة جلية من العدوان والانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان في العصر الحاضر".

وفي العاشر من شهر يوليو/تموز الماضي، أكد رئيسي عزمه ونيته المبيتة وضع بلاده في طريق الإعمار والتنمية المستديمة، موضحا أن هناك أولويات لحكومته المقبلة، يأتي على رأسها بناء وتعزيز العلاقات مع الدول المجاورة، كونها ستخدم الطرفين، الإيراني والدول الجارة نفسها.

يذكر أن إبراهيم رئيسي، الذي شغل منصب رئيس السلطة القضائية في إيران، فاز بالانتخابات الرئاسية الأخيرة في بلاده بحصوله على 17 مليونا و800 ألف صوت، وهو ما يعادل 62% من أصوات الناخبين، والتي قدرت بـ 48.8% من الإيرانيين الذين لهم حق التصويت، وهي نسبة قليلة مقارنة بـ 73% شاركوا في الانتخابات السابقة.

ويصنف رئيسي في خانة المحافظين الإيرانيين، وهو أحد الشخصيات الواقعة تحت العقوبات الأمريكية، بسبب ما قيل عن تورطه في إعدام معتقلين سياسيين منذ سنوات.

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