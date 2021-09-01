ميركل ومدير "الصحة العالمية" يفتتحان مركزا عالميا لجمع المعلومات عن الأوبئة... فيديو

افتتحت منظمة الصحة العالمية مركزا عالميا للأوبئة، مهمته الرئيسية هي جمع المعلومات الخاصة بانتشار الأوبئة وتوفير قاعدة بيانات يمكن الاعتماد عليها في مكافحتها.

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لمنظمة الصحة العالمية، على "تويتر"، مشيرة إلى أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، شاركت مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم، في مراسم افتتاح المركز، الذي يتخذ من برلين مقرا له، اليوم الأربعاء.

🎉 The WHO Hub for pandemic and epidemic intelligence is officially inaugurated by @DrTedros and 🇩🇪 Chancellor Merkel pic.twitter.com/Y7pbYTsnso — World Health Organization (WHO) (@WHO) September 1, 2021

ونشرت صفحة المنظمة العالمية مقطع فيديو يرصد لحظة قص الشريط إيذانا ببدء عمل المركز المتخصص في جمع المعلومات الوبائية حول العالم، وخاصة فيروس كورونا، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وقال تيدروس أدهانوم، إن الهدف من المركز هو دعم الابتكارات العلمية في مجال الأوبئة وعلوم البيانات الخاصة بها والتوسع في استخدام تقنيات الذكاء الصناعي في هذا المجال.

"The WHO Hub for Pandemic & Epidemic Intelligence is about: leveraging innovations in data science, harnessing the power of AI, quantum computing & other cutting-edge technologies, & fostering greater sharing of data & information, between communities & countries"-@DrTedros — World Health Organization (WHO) (@WHO) September 1, 2021

كما يهدف المركز إلى التوسع في الأرشفة الإلكترونية لبيانات الأوبئة بصورة تجعل مشاركة البيانات الخاصة بها أسرع وأكثر يسر على الباحثين العاملين في مجال مكافحة الأوبئة في الدول المختلفة.