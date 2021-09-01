طالبان لـ"سبوتنيك": لا نستطيع تحديد موعد إعلان الحكومة الجديدة

قال محمد نعيم المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة "طالبان" الأفغانية، اليوم الأربعاء 1 سبتمبر/أيلول، إن الموعد النهائي للإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة لم يُحدد بعد.

موسكو – سبوتنيك. وأكد نعيم في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك" أن الإعلان عن الحكومة سيتم في أقرب وقت ممكن، وذلك على خلفية سيطرة الحركة المتشددة على السلطة في أفغانستان.

وأوضح نعيم، ردا على التقارير التي تحدثت أن إعلان الحكومة بعد يومين، "لا نستطيع أن نحدد تاريخا لذلك لكن سنعلن الحكومة الجديدة في أقرب وقت ممكن".

وأضاف بقوله "انتهينا تقريبا من تسمية وزراء الحكومة وسنعلن قريبا عن التشكيل".

وحول تعيين سفراء جدد لأفغانستان في مختلف الدول، قال متحدث طالبان "هذه الأمور كلها أمور مستقبلية، بعدما تستقر الأمور ونعلن عن الحكومة، وثم حسب الضرورة وحسب الظروف سنتخذ القرارات".

وفيما يتعلق بالأوضاع الأمنية في البلاد وإعلان بعض الدول إغلاق سفاراتها ونقل تمثيلها الدبلوماسي إلى قطر، قال نعيم "ندعوهم إلى العودة إلى أفغانستان".

وأتبع بقوله "نحن قمنا بتأمين الوضع في كابول ولم يحدث أي مشكلة لأي من السفارات أو الدبلوماسيين الموجودين وهذا دليل على أننا ملتزمين بتعهداتنا وأنه يمكننا حماية بلدنا وحماية الآخرين أيضا وضبط الأوضاع الأمنية".

يذكر أنه في 15 آب/أغسطس استطاعت حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) السيطرة على العاصمة الأفغانية، كابول، بدون مقاومة تذكر من الجيش الأفغاني، فيما بقيت ولاية بنجشير الواقعة شمال شرق كابول، الولاية الوحيدة الخارجة عن سيطرة الحركة.

وبالأمس انتهت عمليات إجلاء القوات الأجنبية والمواطنين الأفغان المتعاونين معها، لتبدأ حركة طالبان سيطرتها على مطار العاصمة كابول.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن عمليات الإجلاء من أفغانستان نجاح استثنائي للولايات المتحدة، مشيرا إلى أن واشنطن أنفقت 300 مليون دولار يوميا خلال وجود قواتها في أفغانستان.

وشدد على أن مغادرة الولايات المتحدة لأفغانستان كان هدفه إنقاذ أرواح الأمريكيين، مؤكدا أنه لم يكن موعدا تعسفيا وأن الاختيار في أفغانستان كان إما المغادرة أو التصعيد.

من جهته، قال المتحدث باسم حركة طالبان محمد نعيم، إن آخر جندي أمريكي غادر مطار كابول، معلنا بذلك طي صفحة 20 عاما من الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية عقب غزوها للبلاد في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 على أمريكا. وأضاف المتحدث، أن أفغانستان نالت استقلالها الكامل.