إثيوبيا تعلن موعد تشكيل حكومتها الجديدة

أعلن مجلس النواب الإثيوبي، يوم الثلاثاء، أنه من المقرر تشكيل الحكومة الجديدة للبلاد بحلول الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول القادم.

جاء ذلك خلال حديث رئيس مجلس النواب، تاجيسي شافو، في إحاطة إعلامية عن آخر الاستعدادات، قائلا إنه سيتم تشكيل حكومة جديدة في الموعد المحدد وفقا للدستور، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا".

ومن المقرر تشكيل الحكومة بناء على نتائج الانتخابات العامة السادسة التي أعلنها المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا. فاز حزب الرخاء الحاكم – الذي ينتمي له رئيس الوزراء آبي أحمد - بمعظم مقاعد مجلس النواب.

وقال شافو إنه تم تحديد هوية الفائزين بـ400 مقعدا من 547 مقعدا في مجلس النواب، مضيفا أن المجلس سيبدأ عمله مع هؤلاء ويمكن للآخرين الانضمام إلى الأعضاء لاحقا.

ووفقا له، بذلك مجلس النواب المنتهية ولايته مجهودات مختلفة لجعل مجلس النواب الجديد أكثر فعالية وكفاءة في ولايته.

وأشار إلى أنه تم إجراء العديد من الدراسات والتدريبات التي تساعد على صياغة قوانين غنية بالمحتوى والجودة على مدى السنوات الثلاث الماضية.

جرت الانتخابات التشريعية في إثيوبيا منتصف شهر يونيو/ حزيران الماضي، وسط أجواء مضطربة على الصعيد العسكري والسياسي.

حيث تجدد الصراع بين أديس أبابا وقوات تحرير إقليم تيغراي، خلال العملية الانتخابية، والتي تمت دون التصويت في تيغراي وأجزاء أخرى مضطربة.

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