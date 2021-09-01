البنتاغون: انتهت أطول حرب في تاريخ أمريكا بعملية إجلاء تاريخي

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن بلاده انتهت من عملية الإجلاء التاريخية من أفغانستان، وأسدلت بذلك الستار على أطول حرب في تاريخها.

وأضاف أوستن: "أجلينا نحو 6 آلاف عسكري أمريكي من أفغانستان وقرابة 123 ألف مدني".

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، عن جولة مرتقبة في دول الخليج "لتقديم الشكر على تقديمهم المأوى لمن تم إجلائهم من أفغانستان".

والاثنين الماضي، أعلنت القيادة المركزية للقوات الأمريكية، أن الجيش الأمريكي استكمل انسحاب قواته من أفغانستان، وفقا لقائد القيادة المركزية الجنرال فرانك ماكنزي في إفادة صحفية بالبنتاغون.

وأوضح ماكنزي أن الطائرات العسكرية الأمريكية والتابعة للتحالف أجلت أكثر من 123 ألف مدني، مشيرا إلى أن آخر أمريكي غادر كابول منذ نحو 12 ساعة.

وأشار ماكنزي إلى أن آخر رحلة أقلت السفير الأمريكي في أفغانستان روس ويلسون.

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