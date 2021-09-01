فرنسا تدعو إيران لاستئناف المفاوضات النووية في أسرع وقت

دعا وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم الأربعاء، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إيران إلى "استئناف المفاوضات النووية بأسرع وقت والكف عن خرق بنود الاتفاق".

باريس - سبوتنيك. وبحسب بيان للخارجية الفرنسية، اعتبر لودريان أن توقف المفاوضات النووية حصل بسبب قيام إيران بتعليق المفاوضات داعيا إياها لاستئناف العملية بأسرع وقت.

وأعرب لودريان لنظيره الإيراني، عن رغبة فرنسا بأن يؤدي الحوار بين البلدين إلى "المساهمة في التوصل لاتفاق نووي بالإضافة لتعزيز الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط استكمالا للمؤتمر المحلي حول التعاون والشراكة الذي نظمه العراق بالتعاون مع فرنسا وبمشاركة إيرانية في الــ28 من آب/أغسطس الماضي.".

وأخيرا ذكر البيان الفرنسي، أن لودريان تطرق مع نظيره الإيراني للوضع في أفغانستان.

وأجريت 6 جولات من المباحثات بين إيران والقوى الدولية، ومنها فرنسا، في فيينا خلال الفترة بين شهري نيسان/أبريل وحزيران/يونيو الماضيين، وذلك في محاولة لإحياء الاتفاق النووي.

وتهدف هذه المفاوضات التي عقدت تحت رعاية الاتحاد الأوروبي إلى عودة واشنطن للاتفاق الذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في شهر أيار/مايو 2018، ودفع إيران إلى الالتزام بتعهداتها الدولية المتعلقة بالبرنامج النووي.