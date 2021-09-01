عبد اللهيان: على واشنطن تنفيذ التزاماتها بشكل كامل في الاتفاق النووي

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، على ضرورة عودة واشنطن لتنفيذ التزاماتها بشكل كامل في الاتفاق النووي.

طهران، 1 سبتمبر - سبوتنيك. وشدد عبد اللهيان على أن طهران ستشارك في مفاوضات يكون لها نتائج ملموسة لصالح الشعب الإيراني.

وأوضح عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي، جان آيف لودريان، "يجب عليهم (الأمريكيين)، العودة إلى التنفيذ الكامل لالتزاماتهم في الاتفاق النووي"، موضحا أن الإدارة الأمريكية مسؤولة عن الوضع الحالي بسبب انسحابها غير القانوني من الاتفاق النووي، وفرضها عقوبات قمعية ضد الشعب الإيراني، وتقاعس الأطراف الأوروبية.

وتابع عبد اللهيان "ستشارك إيران في مفاوضات يكون لها نتائج ملموسة في تأمين حقوق ومصالح الشعب الإيراني".

وأجريت 6 جولات من المباحثات بين إيران والقوى الدولية، ومنها فرنسا، في فيينا خلال الفترة بين شهري نيسان/أبريل وحزيران/يونيو الماضيين، وذلك في محاولة لإحياء الاتفاق النووي.

وتهدف هذه المفاوضات التي عقدت تحت رعاية الاتحاد الأوروبي إلى عودة واشنطن للاتفاق الذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في شهر أيار/مايو 2018، ودفع إيران إلى الالتزام بتعهداتها الدولية المتعلقة بالبرنامج النووي.

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