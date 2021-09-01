وزير الدفاع الأمريكي يجري جولة خليجية الأسبوع المقبل... ما هو الهدف؟

كشف وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الأربعاء 1 سبتمبر/أيلول، أنه سيجري جولة في دول الخليج الأسبوع المقبل، لسبب له علاقة بحركة "طالبان"، المحظورة في روسيا.

وأوضح أوستن في تصريحات نقلتها وكالة "أسوشتيد برس" الأمريكية أنه سيجري جولة إلى منطقة الخليج، لمناقشة عدد من القضايا الاستراتيجية، وتوجه الشكر إلى الدول الخليجية على المساعدة في عمليات الإجلاء من أفغانستان.

ولفت إلى أن "عملية الإجلاء من أفغانستان كانت محفوفة بمخاطر جسيمة ولكننا أنجزناها على أفضل نحو ممكن".

وأضاف بقوله "نشكر شركاءنا الذين قدموا مساعدات وتسهيلات ثمينة لعملية الإجلاء من أفغانستان".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة أجرت تواصل مع طالبان على نطاق ضيق للغاية، وفي أطر ومسائل محددة للغاية.

واستمر بقوله "محاسبة تنظيم داعش خراسان على هجماته الأخيرة في أفغانستان مسألة وقت فحسب".

يذكر أنه في 15 آب/أغسطس استطاعت حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) السيطرة على العاصمة الأفغانية، كابول، بدون مقاومة تذكر من الجيش الأفغاني، فيما بقيت ولاية بنجشير الواقعة شمال شرق كابول، الولاية الوحيدة الخارجة عن سيطرة الحركة.

وبالأمس انتهت عمليات إجلاء القوات الأجنبية والمواطنين الأفغان المتعاونين معها، لتبدأ حركة طالبان سيطرتها على مطار العاصمة كابول.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن عمليات الإجلاء من أفغانستان نجاح استثنائي للولايات المتحدة، مشيرا إلى أن واشنطن أنفقت 300 مليون دولار يوميا خلال وجود قواتها في أفغانستان.

وشدد على أن مغادرة الولايات المتحدة لأفغانستان كان هدفه إنقاذ أرواح الأمريكيين، مؤكدا أنه لم يكن موعدا تعسفيا وأن الاختيار في أفغانستان كان إما المغادرة أو التصعيد.

من جهته، قال المتحدث باسم حركة طالبان محمد نعيم، إن آخر جندي أمريكي غادر مطار كابول، معلنا بذلك طي صفحة 20 عاما من الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية عقب غزوها للبلاد في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 على أمريكا. وأضاف المتحدث، أن أفغانستان نالت استقلالها الكامل.