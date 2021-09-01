لماذا رفضت كوريا الشمالية لقاح "سينوفاك" الصيني؟

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن كوريا الشمالية رفضت تسلم 3 ملايين جرعة من لقاح سينوفاك بيوتيك الصيني الواقي من فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المنظمة التي تدير مشروع كوفاكس لإمداد الدول الأقل دخلا باللقاحات، أن كوريا الشمالية رأت أن هذه الشحنة يجب أن ترسل إلى الدول الأكثر تضررا من جائحة كورونا.

وذكرت يونيسيف أن بيونغ يانغ لفتت إلى محدودية إمدادات اللقاحات في العالم مع زيادة معدل الإصابات في مناطق أخرى.

وحتى الآن، لم تعلن كوريا الشمالية عن أي إصابات بكورونا، إلا أنها فرضت إجراءات صارمة لمكافحة الوباء منها إغلاق الحدود وفرض قيود على السفر الداخلي.

وقال متحدث باسم المنظمة إن بيونغ يانغ سوف تتواصل مع "كوفاكس" لتلقي اللقاحات في الأشهر المقبلة.

وذكر معهد استراتيجية الأمن الوطني، وهو مركز دراسات كوري جنوبي على صلة بالمخابرات، أن السلطات الكورية الشمالية رفضت في يوليو/ تموز شحنات من لقاح أسترازينيكا بسبب مخاوف متعلقة بأعراضه الجانبية.