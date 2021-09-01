بنغلاديش: مستعدون للعمل مع ميانمار وأطراف أخرى للتوصل لحل دائم لأزمة الروهينغا

أبلغ وزير الخارجية في بنغلاديش، أيه كي عبد المؤمن، اليوم الأربعاء 1 سبتمبر/أيلول، الأمم المتحدة بأن بلاده على استعداد للعمل مع ميانمار والأطراف المعنية الأخرى من أجل التوصل إلى حل دائم لأزمة أقلية الروهينغا.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان بهذا الخصوص، نشرته وكالة "رويترز"، أن وزير الخارجية اجتمع في جنيف مع مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان، ميتشيل باتشيليت، وأبلغها بأن بنغلاديش ترغب في عودة آمنة وكريمة وطوعية لأقلية الروهينغا إلى بيئة صالحة في ميانمار.

وجاء في البيان أن بنغلاديش أكدت مسؤولية المجتمع الدولي فيما يتعلق بالعمل لتحقيق العدالة ومحاسبة مرتبكي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي تم ارتكابها ضد أقلية الروهينغا في ميانمار.

وأضاف المصدر ذاته أن وزير الخارجية، أكد أيضا التزام بلاده القوي بتشجيع العودة الآمنة والكريمة والطوعية للاجئين من الروهينيغا إلى بيئة مواتية في ميانمار.

وجدير بالذكر أن أكثر من مليون شخص من الروهينغا يعيشون في بنغلاديش منذ فرارهم من عمليات القمع العسكرية التي تعرضوا لها في ولاية راخين بميانمار عام 2017.