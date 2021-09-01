قائد عسكري إيراني: دفاعاتنا الجوية غيرت سلوك الأعداء

قال قائد قوة الدفاع الجوي بالجيش الإيراني، العميد علي رضا صباحي فرد، اليوم الأربعاء، إن اقتدار قوة الدفاع الجوي الإيرانية أدى إلى تغيير سلوك العدو.

وأفادت وكالة فارس، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريح العميد صباحي فرد جاء بمناسبة ذكرى تأسيس قوة الدفاع الجوي للجيش، مؤكدا تحقيق منجزات لافتة بعد تأسيس هذه القوة، حتى بلغت أحدث التكنولوجيا العالمية من ناحية المعدات.

وأوضح المسؤول العسكري الإيراني أن بلاده تحتل الصدارة في المنطقة في مجال الدفاع الجوي، وهي القوة العسكرية التي أدت إلى تغيير سلوك "أعداء" بلاده، وبأن إيران وقوة دفاعاتها الجوية باتت في مستوى عال وأصبحت في غنى عن الدول الأخرى.

وأشار العميد صباحي فرد إلى أنه لا توجد عقبة في طريق تصنيع معدات الدفاع الجوي، فهو يتقدم إلى الأمام، بشكل متسارع جدا، وجميع المعدات المستخدمة في هذه القوة مصنعة وطنيا مائة بالمائة، حيث ترصد هذه المعدات الدفاعية الجوية جميع قواعد وتحركات "أعداء" بلاده، بل هي قادرة على تدمير الأهداف على بعد أكثر من 200 كم.

ولفت قائد قوة الدفاع الجوي بالجيش الإيراني، العميد علي رضا صباحي فرد، إلى تدشين بلاده 87 مشروعا خلال الأيام الأخيرة، مضيفا أن الرادار وطني الصنع "مراقب" بدأ، اليوم، مهمته في رصد أجواء البلاد، مع قيام إيران بتدشين 10 مشاريع رياضية و18 مشروعا بيئيا و35 مشروعا للبنية التحتية، مثل مشروعات توصيل الغاز، و6 مشاريع في مجال القيادة والسيطرة.

وأكد المسؤول العسكري الإيراني أن مشروع "البرز" من مفاخر بلاده، فهو مشروع رادار المصفوفة المرحلية، قد تم تصنيعه بهدف تعقب وكشف الأهداف الجوية بعيدة المدى المتخفية، وذات الارتفاعات المنخفضة، مشيرا إلى أن الحد الأعلى للمدى الراداري لهذه المنظومة الدفاعية، هو 450 كم، كما أنه قادر على تعقب 300 هدف بالتزامن معا.

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