الرئيس الأوكراني: بايدن يدعم انضمام أوكرانيا إلى "الناتو"

قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن نظيره الأمريكي جو بايدن يدعم انضمام أوكرانيا إلى "الناتو".

كييف، - سبوتنيك. وأضاف زيلينسكي خلال محادثة مع الصحفيين بثتها قناة "أوكرانيا 24" التلفزيونية: "تحدثنا [خلال اللقاء مع بايدن] عن مكان ودور أوكرانيا في هذا الحلف. شعرت وسمعت أن الرئيس(بايدن) يدعم شخصيا انضمام أوكرانيا إلى "الناتو، لكن كيف سيتم ذلك من الصعب بالنسبة لي القول الآن".

في وقت سابق، قال بايدن إن القرار حول إمكانية انضمام أوكرانيا إلى الناتو سيعتمد على ما إذا كان بإمكانها تلبية معايير التحالف وحل مسالة الفساد فيها.

يذكر أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، قال في نيسان/أبريل الماضي، إن الحلف يدرس منح أوكرانيا في المستقبل وضع شريك يتمتع بإمكانات موسعة.

كما صرح ستولتنبرغ، في وقت سابق، بأن "الناتو" لم يحدد أي مواعيد نهائية لانضمام أوكرانيا وجورجيا إلى الحلف، مؤكدا في الوقت نفسه، قرار ضمهما في نهاية المطاف، إلى صفوفه.

هذا وأدخل البرلمان الأوكراني في كانون الأول/ديسمبر 2014 تعديلا على قانونين، للتخلي عن وضع عدم الانحياز وفي حزيران/يونيو 2016، تم اعتماد تغييرات إضافية تصف الانضمام إلى الناتو كونه هدفا للسياسة الخارجية للبلاد.

وفي شباط /فبراير 2019، اعتمد البرلمان الأوكراني تعديلات على الدستور، وتعزيز توجه البلاد نحو الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

يشار إلى أن زيلينسكي يقوم بزيارة عمل للولايات المتحدة، يلتقي خلالها مع بايدن وجها لوجه.

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