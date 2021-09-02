جون كيري يحث الصين على اتخاذ خطوات إضافية لخفض الانبعاثات

دعا المبعوث الأمريكي للمناخ، جون كيري، اليوم الخميس، بكين إلى بذل جهد أكبر للحد من الانبعاثات خلال اجتماع عبر الإنترنت مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي يوم الأربعاء بشأن تغير المناخ العالمي.

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن "الوزير كيري أكد على استمرار التزام الولايات المتحدة بالتعاون مع العالم لمعالجة أزمة المناخ والتي يجب التعامل معها بالجدية والإلحاح المطلوبين وحث جمهورية الصين الشعبية على اتخاذ خطوات إضافية للحد من الانبعاثات"، بحسب رويترز.

يشار إلى أن الصين تهدف إلى زيادة مساحة الغابات إلى 24.1 في المئة بنهاية عام 2025 من 23.04 في المئة في نهاية العام الماضي وفقا لخطة الغابات والأراضي العشبية الخمسية التي نُشرت هذا الأسبوع.

وكانت زراعة الأشجار في صميم الجهود البيئية التي تبذلها بكين منذ عقود ضمن خطط القضاء تماما على انبعاثات الكربون بحلول عام 2060.

يذكر أنه بنهاية عام 2020، خفضت الصين كثافة الكربون بنسبة 48.4 بالمائة، لتصل إلى هدفها المحدد في عام 2009 بخفض انبعاثات الكربون بنسبة تصل إلى 45 بالمائة بحلول عام 2020 عن المستوى في عام 2005.

وفي أبريل/نيسان الماضي أصدرت الولايات المتحدة والصين بيانا مشتركا أكدتا فيه التزامهما بمكافحة تغير المناخ وتنفيذ بنود اتفاق باريس للمناخ.

وبحسب البيان الذي صدر عقب لقاء المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون المناخ، جون كيري، مع نظيره الصيني، شي تشسنخوا، يعتزم الطرفان تطوير استراتيجيات طويلة الأمد للتوصل إلى "الحياد الكربوني" قبل بداية القمة الدولية في غلاسكو.

وكانت الولايات المتحدة اتفقت خلال المحادثات التي جرت في ألاسكا مع الصين، على تشكيل مجموعة عمل مشتركة لمكافحة تغير المناخ.

وتعتبر اتفاقية باريس للمناخ، أول اتفاق دولي شامل بشأن حماية المناخ، تم التوصل إليه في الـ12 من كانون الأول/ديسمبر عام 2015 في باريس، عقب مفاوضات مطولة بين ممثلين عن 195 دولة.

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