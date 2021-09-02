"حدث تاريخي"... نيويورك تعلن حالة الطوارئ بعد هطول أمطار قياسية... فيديو

وذكرت شبكة (سي.إن.إن) أن جميع خطوط مترو الأنفاق في مدينة نيويورك تقريبا توقفت في ساعة متأخرة يوم الأربعاء، حيث تسببت بقايا العاصفة الاستوائية إيدا في هطول أمطار غزيرة واحتمال حدوث سيول وأعاصير في أجزاء من شمال وسط المحيط الأطلسي، بحسب ما نقلت "رويترز".
Rainfall from tropical storm Ida gushing into the New York City subway pic.twitter.com/7wBH5qtM1U— David Begnaud (@DavidBegnaud) September 2, 2021
وأصدرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية ما لا يقل عن خمس تحذيرات من حدوث سيول تشمل المنطقة من غربي فيلادلفيا إلى شمال نيوجيرزي.
This is north of NYC, Central Park Av in Scarsdale#NYCFlooding #NewJersey #flooding— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) September 2, 2021
#NY #NYC #NewYorkCity #Ida #HurricaneIda #NJwx #flashflooding #Emergency #tornadowarnings pic.twitter.com/CUa5RXGyXo
كما أعلن حاكم ولاية نيوجيرزي فيل مورفي حالة الطوارئ بسبب الإعصار إيدا.
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