خبير صيني يحذر من محاولات إحياء النزعة العسكرية اليابانية

دعا مدير متحف الشعب الصيني التذكاري للحرب المناهضة لليابان، لو تسونكانغ، المجتمع الدولي "للحفاظ على عقل رصين ودرجة عالية من اليقظة"، بسبب الأفكار العسكرية التي تشغل أذهان السياسيين اليابانيين، على حد تعبيره.

وأشار تسونكانغ، إلى أنه على الرغم من أن اليابان، ممثلة بموراياما تومييتشي (رئيس الوزراء الياباني 1994-1996)، اعتذرت للصين لشنها حربا عدوانية، فإن النظرة المضللة للتاريخ "تمجيد الحرب وتقليل جرائم الحرب" لا تزال منتشرة في اليابان.

وقال تسونكانغ: "هذه الآراء لا يشاركها فقط ممثلو قوى اليمين المتطرف، ولكن أيضا رئيس الحكومة والوزراء والمسؤولون الحكوميون وممثلو المثقفين".

وبحسب تسونكانغ، فإن كتب التاريخ الياباني الحديث تحذف الفظائع التي ارتكبها الجيش الياباني. في الوقت نفسه، يصفون بوضوح الوضع المأساوي لليابانيين، لكن نادرا ما يتحدثون عن الضرر الذي ألحقته اليابان بالدول الآسيوية. وقال إن "هذا النوع من التعليم في اليابان دفع جيل الشباب، غير المدركين للحرب، إلى الاعتقاد خطأ أن اليابان كانت مجرد ضحية فقيرة".

كما أشار الخبير إلى الزيارات المتكررة للسياسيين اليابانيين إلى معبد ياسوكوني، الذي يرتبط في الدول الآسيوية بالنزعة العسكرية اليابانية. تعبد أرواح جميع المحاربين الذين ضحوا بحياتهم من أجل "الإمبراطور واليابان العظيمة" في المعبد. ويحتوي المعبد على لوحات تذكارية بأسماء 2.5 مليون جندي وضابط ماتوا من أجل اليابان في حروب مختلفة، كما تضم ​​أسماء 14 مجرم حرب من الحرب العالمية الثانية.

في رأيه، فإن تفسير التاريخ في اليابان اليوم مشابه جدا للتفسير الذي حدث في ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى وقبل الحرب العالمية الثانية، و"القوى اليمينية في البلاد تزدهر اليوم".

ويتابع الخبير: "لذلك، يجب أن نحافظ على عقل رصين ودرجة عالية من اليقظة من أجل منع عودة النزعة العسكرية اليابانية إلى الظهور".

هذا ويعد متحف النصب التذكاري للحرب الصينية المناهضة لليابان أكبر متحف ومجمع تذكاري في الصين مخصص لتاريخ حرب الشعب الصيني لمقاومة العدوان الياباني (1937-1945)، وتم افتتاحه في بكين عام 1987.