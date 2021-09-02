الولايات المتحدة تمدد حظر السفر إلى كوريا الشمالية... "هناك خطر جسيم"

مددت الولايات المتحدة الأمريكية حظر السفر إلى كوريا الشمالية لمدة عام، ما يعتبر أول تمديد تحت إدارة جو بايدن.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية عن وزارة الخارجية الأمريكية قرارها بتمديد الحظر حتى يوم 31 أغسطس/آب من عام 2022.

وترى الخارجية الأمريكية أنه "لا يزال هناك خطر جسيم على مواطني الولايات المتحدة الأمريكية من الاعتقال والاحتجاز طويل الأمد الذي يشكل خطرا على سلامتهم".

وتحسبا لتلك المخاوف، قررت الخارجية أن تظل جميع جوازات السفر الأمريكية غير صالحة للسفر إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أو داخلها أو عبرها ما لم يتم التحقق من صلاحيتها بشكل خاص لمثل هذا السفر تحت سلطة وزير الخارجية.

يشار إلى أن حظر السفر الأمريكي إلى كوريا الشمالية كان قد فرض لأول مرة في عام 2017 بعد وفاة أوتو وارمبير، وهو طالب أمريكي أصيب بجروح خطيرة أثناء احتجازه في كوريا الشمالية بعد أن اتهم بسرقة ملصق دعائي، وعاد وارمبير إلى بلاده في حالة غيبوبة في يونيو/حزيران 2017 لكنه توفي بعد ستة أيام.

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