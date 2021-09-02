بيسكوف: خطط تقديم المساعدة العسكرية الأمريكية الى كييف قد تكون خطيرة

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن خطط تقديم المساعدة العسكرية الأمريكية إلى كييف قد تكون السبب المحتمل لأفعال أوكرانيا غير المتوقعة فيما يتعلق بمحاولات حل النزاع بقوة في جنوب شرقي البلاد.

وأضاف بيسكوف، خلال لقائه الصحفيين على هامش أعمال "المنتدى الاقتصادي الشرقي"، قائلا: "لقد لفتنا الانتباه أيضا إلى خطط تقديم المساعدة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا. ونعتقد أن هذا قد يكون سببا للإجراءات غير المتوقعة من الجانب الأوكراني من حيث محاولات حل النزاع الأوكراني الداخلي بالقوة في الجنوب الشرقي".

وتابع بيسكوف قائلا إن الكرملين لم يسمع برغبات للولايات المتحدة وجهتها إلى أوكرانيا فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقيات مينسك.

وقال بيسكوف للصحفيين: "لم نسمع أو نر أي رغبات من واشنطن تم توجيهها إلى رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقيات مينسك. لم نر كلمة واحدة في هذا الشأن".