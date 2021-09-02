بلينكن يشكر قطر على مساعداتها

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن قطر قدمت مساعدات كبيرة إلى الولايات المتحدة خلال عملية إجلاء الأجانب والعالقين في أفغانستان، التي تم استكمالها نهاية الشهر الماضي.

ذكر ذلك نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ، اليوم الخميس، في بيان على الموقع الرسمي للوزارة.

وقال برايس، إن بلينكن تحدث مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وقدم له الشكر على ما وصفه بـ"جهود قطر الهائلة" للمساعدة في تأمين عملية الإجلاء الآمن للأمريكيين والأفغان وغيرهم ممن تم نقلهم من أفغانستان إلى الخارج.

وقال وزير الخارجية الأمريكي إن قطر والولايات المتحدة الأمريكية لديهما شراكة قوية، هدفها تعزيز الأمن الإقليمي.

كما ناقش أنتوني بلينكن جهود الدولتين فيما يتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية بينهما في مختلف المجالات.

RT @SecBlinken: تحدثت مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وشكرته على الجهود الرائعة لقطر للمساعدة في العبور الآمن للمواطنين الأمريكيين، والأشخاص الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان. ممتنون لشراكتنا القوية مع قطر. — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) September 2, 2021

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أشاد بما وصفه بـ "الدعم القطري لعمليات الإجلاء" من أفغانستان، خلال اتصال هاتفي مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الشهر الماضي.

ووصف بايدن عملية الإجلاء بأنها أكبر جسر جوي في التاريخ وأنه أصبح واقعا بفضل الدعم القطري، الذي سهل عملية الإجلاء.

وأنهت الولايات المتحدة الأمريكية وجودها في أفغانستان بصورة كاملة في 30 أغسطس/ آب الماضي، بعد حرب استمرت نحو 20 عاما، وانتهت بعودة حركة طالبان (المحظورة في روسيا) إلى حكم البلاد.