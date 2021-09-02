80% من إنتاج النفط والغاز الأمريكي في خليج المكسيك لا يزال متوقفا بسبب "إيدا"

لا تزال تداعيات إعصار "إيدا" تكلف الاقتصاد الأمريكي الكثير، فبالإضافة إلى التدمير الذي تسبب به الإعصار، أيضا أوقف إنتاج النفط والغاز في الجانب الأمريكي من خليج المكسيك.

وقال مكتب سلامة وحماية البيئة في الولايات المتحدة حوالي 80% من إنتاج النفط والغاز في الجانب الأمريكي من خليج المكسيك ظل متوقفا في أعقاب الإعصار الذي ضرب ساحل لويزيانا.

وتعاني الولايات المتحدة الأمريكية من نقص في إمدادت البنزين، بعد تدمير الإعصار إيدا لحقول نفط أمريكية، وانقطاع الكهرباء عن منصات الإنتاج.

وأوضح المكتب في بيان، نشرته "روتيرز"، أن "أكثر من 1.4 مليون برميل يوميا من النفط و1.88 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي ما زالا معلقين".

وهطلت أمطار غزيرة في نيويورك ليل الأربعاء الخميس مع مرور ذيول الإعصار الذي أودى بحياة سبعة أشخاص في جنوب الولايات المتحدة وتسبب بزوابع وفيضانات في شمال شرق البلاد.

وسجلت زوابع هائلة في ولايات بنسلفانيا ونيوجرزي وميريلاند حيث توفي شاب يبلغ من العمر 19 عاما وفقد آخر بعدما غمرت أحد المباني، ما رفع عدد ضحايا أيدا إلى سبعة قتلى.

وكانت الإدارة الوطنية للطقس "ان دبليو اتش" وصفت الوضع أمس الأربعاء بالـ"خطير"، داعية السكان إلى "الاختباء إذا كانوا موجودين في منطقة خطر إعصار".