آبي أحمد: هذا هو وقت الأفارقة للقفز على الفقر

اعتبر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إن هذه المرحلة هي مرحلة نهوض أفريقيا، مضيفا: "حان وقت الأفارقة"، مشيرا إلى ما يقوم به قادة 4 دول أفريقية أخرى هي رواندا وأوغندا وجنوب أفريقيا ونيجيريا.

وقال أبي أحمد، على "تويتر"، اليوم الخميس، إنه يمكن للأفارقة أن يتحدوا معا لمحاربة الفقر وغياب الأمن.

وتابع: "معا يمكننا القفز بسرعة كبيرة من بوتقة الفقر وغياب الأمن لنبدأ مرحلة جديدة من تحقيق الكرامة".

وأكد رئيس وزراء إثيوبيا أنه يمكن تحقيق ذلك عن طريق "التكامل الاقتصادي وتركيز مواردنا ومعارفنا لتحقيق أهدافنا المشتركة".

وتحدث آبي أحمد عن إطلاق أجندة أفريقيا 2063، بمشاركة رواندا ورواندا وجنوب أفريقيا ونيجيريا.

The time for #Africa is now! Together we can climb faster out of the pit of poverty, insecurity & begging for dignity. Through economic integration, pooling our resources & knowledge, we can collectively realise Agenda 2063. @KagutaMuseveni @PaulKagame @CyrilRamaphosa @MBuhari — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) September 2, 2021

وأشار رئيس وزراء إثيوبيا إلى ما يقوم به قادة تلك الدول لتنمية بلادهم وهم يوري موسيفيني رئيس أوغندا، وبول كاغامه، رئيس رواندا، وسيريل رامافوزا، رئيس جنوب أفريقيا، ومحمد بخاري، رئيس نيجيريا.