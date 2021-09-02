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    سفن البحرية الإيرانية تصل إلى ميناء محج قلعة التابع لأسطول بحر قزوين

    طهران: البحرية الإيرانية رفعت راية البلاد في أقصى البحار

    © Sputnik . Said Tsarnaev
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    قال قائد القوة البحرية الإيرانية، الأدميرال شهرام إيراني، اليوم الخميس، إن القوة البحرية الاستراتيجية بالجيش الإيراني رفعت راية البلاد الإسلامية في أقصى نقاط البحار.

    وأفادت وكالة إرنا، ظهر اليوم الخميس، بأن تصريحات شهرام إيراني جاءت خلال حفل تقديم العقيد بحري حسين حسيني، قائدا للمنطقة البحرية الثالثة بالجيش الإيراني، التي أقيمت، اليوم، في ميناء كنارك (بمحافظة سيستان بلوجستان – جنوب شرق). 

    المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي
    © REUTERS / Handout
    المرشد الإيراني يعين قائدا جديدا للقوة البحرية في الجيش

    وأكد الأدميرال إيراني أن هناك توجيهات رئاسية بتعزيز اقتدار وصلابة الجيش الإيراني وجهوزيته المستمرة والدائمة لصد الأعداء والرد على مزاعمهم، موضحا أن بلاده تشهد حالة من الوحدة والتماسك، خاصة في شواطئ مكران التي تشكل بوابة الاقتصاد الإيراني على العالم، وتزيد البلاد اقتدارا وشموخا ـ بحسب قوله.

    ويشار إلى أن قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني علي رضا تنكسيري، قد أكد في الرابع من شهر أغسطس/آب الماضي، أن بلاده والدول الإسلامية في منطقة الخليج قادرة على ضمان أمن المنطقة، دون الحاجة لوجود الأجانب فيها.

    ونقلت "وكالة فارس" الإيرانية عن تنكسيري، قوله "نشير إلى أن أمن الخليج بعهدة الدول الإسلامية والخليج هو وطننا وليس مكانا لوجود الأجانب"، مضيفا، "يمكننا نحن والإخوة في الدول الإسلامية في الخليج ضمان أمن هذه المنطقة بسهولة، لذلك لا داعي لوجود الأجانب في مياه الخليج".

    وأوضح الجنرال الإيراني، "في الأساس، العدو يعرف أن تحركاته تخضع لمراقبتنا وبمجرد أن ينتهك القوانين، حتى عن غير قصد، سوف يتلقى إنذارا جادا ويجب أن يمتثل لهذا الإنذار فورا، وإلا فسيتم التعامل معه بحزم وقوة وأصبحت هذه المسألة واضحة بالنسبة له".

    وكان كبير المتحدثين باسم القوات المسلحة الإيرانية، العميد أبو الفضل شكارجي، اعتبر "الحرب الإعلامية الغربية الأخيرة بدعم من إسرائيل وبعض الدول العميلة في المنطقة، بأنها حرب نفسية وتمهيد لمغامرة جديدة".

    وأضاف، أن "القوات المسلحة الإيرانية وضمن مساعدتها للعبور الآمن للسفن التجارية فإنها تحظى بإحاطة استخباراتية كاملة وهي في كامل الجهوزية تجاه أي تحركات مشبوهة، مؤكدا استعداد القوات البحرية للحرس الثوري والجيش الإيراني لتقديم أي مساعدة وإرسال وحدات الإغاثة في حال الضرورة والطلب من السفن الأجنبية.

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    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    إيران
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