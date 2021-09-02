بيسكوف: خطورة انضمام أوكرانيا إلى الناتو تكمن في اقتراب البنية التحتية للحلف من حدود روسيا

أشار المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إلى إن انضمام أوكرانيا إلى الناتو يشكل خطورة على روسيا، لأن البنية التحتية للحلف ستقترب من حدودها.

موسكو-سبوتنيك. وقال بيسكوف في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" الروسية ردا على سؤال عما إذا كان انضمام أوكرانيا إلى الناتو يشكل خطرا على روسيا: "ربما، نعم. بالطبع، نراقب عن كثب نتائج هذه الزيارة [زيارة الرئيس الأوكراني إلى واشنطن] وعندما أقول: ربما نعم [يشكل الانضمام خطرا]، أعني، أولا وقبل كل شيء، التصريحات التي تم الإدلاء بها حول إمكانية عضوية أوكرانيا في الناتو، ويصر زيلينسكي على رغبة أوكرانيا للانضمام إلى حلف الناتو، الأمر الذي ربما لا يدعمه نصف سكان أوكرانيا، وفقًا لاستطلاعات الرأي".

وأضاف أن ذلك من شأنه أن يقرب البنى التحتية للحلف من الحدود الروسية.

هذا وأظهرت استطلاعات الرأي بأن حوالي نصف سكان أوكرانيا لايؤيدون رغبة قيادة البلاد بالانضمام للناتو، بحسب ما صرح بيسكوف.

وقال بيسكوف، "لا يزال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يصر على رغبة أوكرانيا في الانضمام إلى حلف الناتو، والتي بالمناسبة، ربما لا تحظى بدعم ما لا يقل عن نصف سكان أوكرانيا، وفقا لاستطلاعات الرأي".