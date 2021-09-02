رئيسي يوجه رسالة إلى القائمين على مشروع "الشهيد سليماني"

ثمَّن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس، جهود القائمين والعاملين في مشروع "الشهيد سليماني" لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأفادت وكالة إرنا، ظهر اليوم الخميس، بأن تصريحات رئيسي جاءت خلال ترأسه اجتماع اللجان التخصصية التابعة للجنة الوطنية لمكافحة كورونا، اليوم، مشيدا بإنجازات قوات التعبئة الشعبية (البسيج)، والرامية إلى تطبيق الفرز الصحي والغربلة الاجتماعية، فيما دعا إلى مواصلة هذه الجهود البناءة.

وطالب الرئيس الإيراني بتعزيز عمليات شراء واستيراد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، موضحا أنه من أولويات الحكومة الجديدة تحت قيادته، استيراد هذه اللقاحات ودعم وتلبية احتياجات الكوادر الطبية والعلاجية، من أجل مواجهة أزمة كورونا.

واستعرض اجتماع اللجان المختصة لمكافحة كورونا، برئاسة إبراهيم رئيسي، اليوم، قضايا وملفات رئيسة، من بينها تعزيز شبكة المعلومات الخاصة بجائحة كورونا، من أجل إحاطة المواطنين بأخر تطورات الأزمة، وإنشاء منظومة رقابية ذكية لاحتواء هذا المرض، ومع ضرورة مواصلة العمل في مشروع "الشهيد سليماني" التعبوي للغربلة والفرز الصحي في البلاد، إضافة إلى تحديد مهلة زمنية لتوفير واستكمال عمليات التطعيم بـ 100 مليون جرعة من لقاح كورونا، نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

يذكر أن مشروع "الشهيد سليماني"، نسبة إلى الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس السابق، والتابع للحرس الثوري الإيراني، والذي اغتيل في غارة جوية أمريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي، في الثالث من يناير/كانون الثاني 2020.

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