سفير نيجيريا في روسيا لـ"سبوتنيك": نأمل انعقاد اللجنة الحكومية النيجيرية الروسية نهاية أكتوبر

أعرب سفير نيجيريا لدى روسيا، عبد الله شيهو، اليوم الخميس، عن أمله بأن تنعقد اللجنة الحكومية النيجيرية الروسية المشتركة نهاية تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وذلك لبحث تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات.

موسكو، 2 سبتمبر - سبوتنيك . وقال شيهو، في مقابلة مع وكالة " سبوتنيك "، إننا "نأمل أنه في نهاية شهر أكتوبر أن تنعقد اللجنة الحكومية المشتركة النيجيرية الروسية في موسكو ونحن نحضر لذلك"، مشيرا إلى أنه "تغطي اللجنة المشتركة في الواقع كل شيء في علاقاتنا مع روسيا من العلوم والتكنولوجيا والتعليم والتعاون السياسي والاقتصاد والتجارة والاستثمار".

وأضاف شيهو أنه يتوقع أيضا "أن يزورنا في منتصف الشهر الجاري، أوليغ أوزيروف، رئيس أمانة منتدى الشراكة الروسية الأفريقية، سيقود وفدا إلى نيجيريا وسيناقشون قضايا متابعة القمة الروسية الأفريقية 2022"، مشيرا إلى أن "هذه المنصة سوف تعزز وتعمق علاقاتنا مع روسيا".

وعلى صعيد الاستثمارات الروسية في نيجيريا وخاصة قطاع النفط، قال شيهو "تتعاون لوك أويل [النفطية الروسية] مع شركتنا الوطنية، شركة البترول الوطنية النيجيرية، من أجل تحسين صناعة البترول السائدة لدينا".

وأضاف "أعلم أن شركة "شل" [متعددة الجنسيات] تقوم بسحب بعض استثماراتها من نيجيريا وأن شركة لوك أويل لديها القدرة على الاستفادة من ذلك [لتوسيع استثماراتها]".

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