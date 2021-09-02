عبد اللهيان ينتقد "النفاق الأمريكي" ويوجه نصيحة لـ"الترويكا الأوروبية"

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن أمريكا تفتقر إلى فهم صحيح للمنطقة وشعوبها، لاسيما الشعب الإيراني.

وأضاف الوزير خلال اتصال هاتفي مع نظيره الألماني هايكو ماس، اليوم الخميس، "يتعين على الأمريكيين أن يدركوا بأنهم لا يسطيعون التحدث (إلى هذا الشعب) إلا بلغة الاحترام والأدب والمنطق، بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية.

وانتقد الوزير الإيراني ما أسماه "النفاق الأمريكي"، مشيرا إلى أن الأمريكيين "فرضوا إجراءات الحظر حتى على تسليم السلع الطبية والحيوية مثل اللقاحات المنتجة في ألمانيا".

ودعا الوزير نظيره الألماني إلى حسم قضية المفاوضات بشأن إرسال لقاح "موديرنا بايون تك".

وفي سياق آخر أكد، أن "مبدأ محادثات فيينا مقبول وسيتم تنفيذها"، ونصح "الترويكا الأوروبية بتغيير سلوكها وإنهاء تقاعسها عن الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي".