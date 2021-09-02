الخزانة الأمريكية تسمح بتدفق التحويلات المالية الشخصية لأفغانستان

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أنها ستسمح بتدفق التحويلات المالية الشخصية إلى أفغانستان.

وقال متحدث باسم وزارة الخزانة إنها أبلغت المؤسسات المالية أنه ربما يمكنهم تمرير التحويلات المالية الشخصية إلى أفغانستان، بحسب وكالة "رويترز".

وتعتمد أفغانستان بشكل كبير على التحويلات، حيث تمثل تحويلات العمال المهاجرين في أنحاء العالم نحو 4% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت شركة "ويسترن يونيون" الأمريكية عملاق الحوالات المالية استئناف عملياتها في أفغانستان بعد أن علقتها في 18 آب/أغسطس إثر سيطرة طالبان على السلطة.

وقالت ناطقة باسم الشركة في بيان إن "ويسترن يونيون" سوف تستأنف خدمات تحويل الأموال إلى أفغانستان اعتبارا من 2 أيلول/سبتمبر، حتى يستطيع تمكن عملاء الشركة من إرسال الأموال ودعم أحبائهم.

وأشارت إلى أن الشركة لن تفرض رسوما على تحويل الأموال خلال الفترة بين 3 و17 أيلول/سبتمبر.

وكان البنك الدولي قد أعلن أن التحويلات المالية لأفغانستان بلغت 789 مليون دولار في العام 2020، في حين أن الناتج المحلي الإجمالي للعام نفسه بلغ 19,8 مليار دولار.