روسيا تقرر زيادة عدد رحلات الطيران إلى الإمارات وألمانيا

أعلنت هيئة الطيران المدني الروسي، اليوم الخميس، زيادة عدد الرحلات الجوية المنتظمة، اعتبارا من 10 أيلول/سبتمبر إلى الإمارات العربية المتحدة وفنلندا وألمانيا.

موسكو - سبوتنيك . وجاء في بيان الهيئة، أنه "وفقا لقرار لجنة مكافحة فيروس كورونا، فإنه اعتبارًا من 10 سبتمبر 2021، ستتم زيادة عدد الرحلات المنتظمة إلى الإمارات العربية المتحدة وفنلندا وألمانيا".

وتقرر أيضا زيادة عدد الرحلات الأسبوعية على خط سانت بطرسبورغ – دبي، من رحلة واحدة إلى 7 رحلات.

كما تم زيادة عدد الرحلات من سانت بطرسبورغ إلى هلسنكي، من 7 إلى 14 رحلة في الأسبوع.

وبموجب القرار ستتمكن شركات الطيران أيضاً، من بدء رحلاتها بمعدل رحلتين أسبوعياً على خط كالينينغراد - برلين، حيث سيتم تشغيل الرحلات الجوية لهذه المسارات على أساس متبادل من قبل شركات الطيران الروسية والأجنبية.

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