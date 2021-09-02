طائرة تصطدم بأحد المباني في أمريكا

قالت الشرطة المحلية، اليوم الخميس، إن طائرة تحطمت في مبنى في فارمنجتون بولاية كونيتيكت في شمال شرق الولايات المتحدة، متسببة في مقتل 4 أشخاص كانوا على متنها.

واشنطن- سبوتنيك. وذكرت إدارة شرطة فارمنجتون عبر "تويتر": "نحن نستجيب لحادث تحطم طائرة في مبنى يقع في 111 طريق هايد. يمكن لوسائل الإعلام أن تتجمع عند تقاطع شارع نيو بريتين أفي وهايد رود في الوقت الحالي".

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة "إن بي سي كونيتيكت" الإخبارية حريقا كثيفا قادما من أحد أقسام المبنى. ولم تذكر الشرطة ما إذا كان تحطم الطائرة قد تسبب في سقوط قتلى أو جرحى.

من جانبه قال تيم ماكنزي، ضابط شرطة فارمنجتون، إن الحادث لطائرة خاصة صغيرة من صنع "ليرجيت"، مشيرا إلى أن الطائرة تحطمت على ما يبدو بسبب مشاكل ميكانيكية حسب تقارير الشهود.

في البداية قال ماكنزي إن السلطات ليس لديها إحصاء رسمي لعدد الركاب في الطائرة ولن تكشف عما إذا كان أي شخص على متن الطائرة قد مات. ومع ذلك، أشار إلى أنه ليست هناك حاجة لنقل أي شخص إلى المستشفى.

لكن بعد ذلك، ذكرت الشرطة أن 4 قتلى سقطوا من جراء الحادث، وهما طاقم مكون من شخصين بالإضافة إلى راكبين آخرين.

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