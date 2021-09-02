البيت الأبيض: لا نية لتخفيف العقوبات المفروضة على حركة طالبان

أعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي، أن الولايات المتحدة لا تعتزم تخفيف العقوبات المفروضة على حركة طالبان (المحظورة في روسيا) بعد أن استولت على أفغانستان.

وقالت ساكي خلال إفادة صحفية، اليوم الخميس: "لا ينبغي لأحد أن يقيّم أننا ندرس حاليا تخفيف العقوبات على طالبان، وهذا لا يتم مناقشته أو متابعته بنشاط".

وكان البيت الأبيض أكد منذ أيام، أن مسألة رفع أو تشديد العقوبات المفروضة على حركة طالبان ستكون مرتبطة بسلوكها، وأن واشنطن تتابع خطوات طالبان في أفغانستان عن كثب.

ويذكر أنه مع انسحاب القوات الأجنبية، استطاعت حركة "طالبان" السيطرة على العاصمة الأفغانية كابول، بدون مقاومة تذكر من الجيش الأفغاني في 15 آب/أغسطس 2021، بعد توالى سقوط الولايات الأفغانية بيد الحركة وتمكن مقاتلوها من دخول القصر الرئاسي في كابول بعد فرار الرئيس أشرف غني إلى الإمارات التي قالت إنها استضافته "لأسباب إنسانية".

وبقيت ولاية بنجشير الواقعة شمال شرق كابول، الولاية الوحيدة الخارجة عن سيطرة الحركة.

وأنهت الولايات المتحدة يوم الاثنين الماضي، سحب آخر قواتها من أفغانستان بعد عشرين عاما من وجودها العسكري بالبلاد في أعقاب هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001، وذلك بعد عمليات إجلاء جوي للقوات الأجنبية والمواطنين الأفغان المتعاونين معها، امتدت لأكثر من أسبوعين من مطار كابول، لتبدأ حركة طالبان سيطرتها على مطار العاصم.

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