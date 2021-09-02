مصدر لـ"سبوتنيك": باكستان تربط استئناف الرحلات الجوية إلى كابول بجهوزية مطارها

تعتزم الخطوط الجوية الباكستانية استئناف الرحلات الجوية إلى مطار كابول الدولي، بعد استكمال جاهزيته، خاصة بعد إعلان حركة طالبان (المحظورة في روسيا)، نيتها إعادة العمل بالمطار خلال أيام.

إسلام أباد- سبوتنيك. وقال مصدر بالخطوط الجوية الباكستانية (التابعة للحكومة) لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس إن استئناف الرحلات الجوية إلى مطار كابول الدولي مرتبط بجهوزية المطار، متوقعا إعلان استئناف الرحلات خلال يومين أو ثلاثة على الأكثر.

هذا وكشفت حركة طالبان، اليوم الخميس، أنه من المقرر إعادة افتتاح مطار كابول خلال اليومين المقبلين بعدما قدمت قطر وتركيا مساعدات مالية، فيما أعلنت الخطوط الجوية الأفغانية أن الرحلة الداخلية الأولى ستنطلق غدا من مطار كابول.

وأوضح المسؤول بالحركة محمد عباس ستانيكزاي، في تصريحات نقلتها شبكة "طلوع نيوز" الأفغانية، أن مطار كابول سيتم تشغيله في غضون يومين وذلك بعد وصول دعم مالي قدره 30 مليون دولار من قطر وتركيا.

من جانبها، أعلنت الخطوط الجوية الأفغانية "أريانا"، أنها ستستأنف رحلاتها الداخلية غدا الجمعة، وستكون أول رحلة داخلية بعد سيطرة طالبان على البلاد، من مطار كابول إلى مدينة مزار شريف عاصمة ولاية بلخ شمالي البلاد، وفقا لوكالة "خاما برس" الأفغانية.

وكانت قطر وتركيا أرسلتا فرقا فنية لتقديم الدعم الفني لاستئناف العمل في مطار كابول خلال الساعات الأخيرة.

وتأتي هذه الأحداث، بعد أن كشفت متحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، الثلاثاء، أن واشنطن تعمل مع تركيا وقطر لمواصلة تشغيل الجزء المدني من مطار كابول.